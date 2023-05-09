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В Иране кичатся, что "шахеды" смогли изменить правила игры войны в Украине, - IRNA

9 мая, 2023 вторник
14:17
Война с Россией

Хамзе Галандари, глава отдела внешних связей министерства обороны Ирана, заявил, что в прошлом году оружие иранского производства было эффективным, имея в виду беспилотники-камикадзе

Об этом он заявил в интервью иранскому изданию IRNA .

"Мир поражен тем, что страна, которая борется во всех сферах и не имеет доступа к любым технологиям, теперь достигла уровня, когда она является лидером в технологиях и оружии, как говорят СМИ, изменила правила игры", - заявил Галандари.

Кроме того, по словам Галандари, предполагаемые продажи оружия Ираном другим странам осуществляются не для экономической выгоды, а основаны на его религиозных и революционных идеалах.

Хотя иранское должностное лицо Минобороны не уточнило конкретное содержание, однако именно после того, как Россия начала использовать иранские беспилотники "Шахед" для массовой бомбардировки территории Украины, оружие Ирана привлекло внимание СМИ.

Россия
Иран
военные силы Украины
терроризм
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