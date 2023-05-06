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В Иране казнили гражданина Швеции

6 мая, 2023 суббота
17:33
Мир

В Иране казнили иранца со шведским гражданством Хабиба Чааба по подозрению в нападении на военный парад в 2018 году

Об этом информирует BBC .

Иранские власти обвинили Чааба в руководстве Арабским движением борьбы за освобождение Ахваза (Харакат аль-Нидал). Эта группа в Иране считается террористической, поскольку она призывала к независимости этнических арабов в юго-западной провинции Хузестан в Иране и была причастна к нападениям в этом регионе.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром заявил, что правительство его страны призывало не казнить Чааба.

"Смертная казнь является бесчеловечным и необратимым наказанием, и Швеция вместе с остальным Европейским Союзом осуждает ее применение при любых обстоятельствах", - сказал он.

Десять лет Чааб жил в изгнании в Швеции. В 2020 году иранские агенты заманили его в Стамбул под предлогом встречи с женщиной. Там его похитили и незаконно переправили в Иран.

Официальные иранские лица не дали комментариев по поводу задержания Чааба. Впрочем, государственное телевидение Ирана показало, что мужчина якобы признал свою причастность к вооруженному нападению на военный парад в городе Ахваз в 2018 году. В результате этой акции погибли 25 человек, среди которых были солдаты и гражданские.

Справка: в провинции Хузестан, богатой нефтью, живет крупное арабское меньшинство. Оно давно жалуется на маргинализацию и дискриминацию, однако Тегеран отвергает эти обвинения.

  • 11 апреля парламент Ирана одобрил предложение изменений в законе, которые предусматривают ужесточение наказания для тех, кто совершает насилие против женщин.
Иран
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