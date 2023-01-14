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В Иране казнили экс-министра обороны из-за обвинений в шпионаже

14 января, 2023 суббота
11:41
Мир Иран

В субботу, 14 января, в Иране казнили бывшего министра обороны Али Резу Акбари по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании

Об этом информирует AP .

Отмечают, что Али Резу Акбари был гражданином Ирана и Великобритании. Его обвинили в шпионаже в пользу британской разведывательной службы МИ-6.

В расширенном заявлении судебных органов Ирана утверждают, что Акбари получил большие средства, гражданство Великобритании и ряд другой помощи в Лондоне за передачу информации об Иране разведывательной службе. Впрочем, никаких доказательств вины бывшего министра обороны не предоставили. Иранское государственное телевидение показало в прямом эфире видео, на котором Акбари якобы признается в совершенном преступлении. Этот ролик напомнил другие схожие видео с признаниями, которые активисты назвали вынужденными.

В то же время, по данным AP, фарсимовная служба BBC в среду, 11 декабря, распространила аудиосообщение Акбари, в котором он описывал пытки.

"С помощью физиологических и психологических методов они сломали мою волю, довели меня до безумия и заставили делать все, что им вздумается. С помощью оружия и угроз смертью они заставили меня признаться в ложных и коррупционных заявлениях", - сказал бывший глава минобороны Ирана.

Отмечают, что смертный приговор Акбари, как и все предыдущие, был вынесен в Иране на фоне протестов, вспыхнувших после убийства Махсы Амини в сентябре 2022 года. Он вызвал реакцию в Великобритании.

Так накануне замглавы Госдепартамента Ведант Пател жестко раскритиковал приговор к смертной казни Акбари. Он назвал это решение политически мотивированным.

"Мы очень озабочены сообщениями о том, что Акбари пытали во время заключения, применяли наркотики, проводили многочасовые допросы и принуждали к ложным признаниям", - заявил Пател.

Он добавил, что "иранская практика произвольных и несправедливых задержаний, вынужденных признаний и политически мотивированных казней" абсолютно неприемлема и ее нужно прекратить.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли также высказался по поводу казни Акбари. По его словам, эти действия заслуживают строжайшего осуждения.

"Этим политически мотивированным актом иранский режим снова продемонстрировал бездушное презрение к человеческой жизни", - сказал Клеверли.

AP отмечает, что Акбари не появлялся на публике с 2019 года, когда его, по всей видимости, арестовали. Также он был близок к действующему секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, ранее бывшему министром обороны, из-за чего издание предполагает, что его смертный приговор связан с борьбой за власть в аппарате безопасности Ирана на фоне протестов.

Также Акбари в 1988 году возглавлял переговоры по прекращению огня между Ираном и Ираком после их восьмилетней войны. Тогда он был заместителем министра обороны Али Шамхани и тесно сотрудничал с наблюдателями из ООН. Это, вероятно, сделало полномочия Акбари еще более подозрительными для властей в Иране.

Издание добавляет, что в Иране всех обвиняемых в шпионаже и других преступлениях, связанных с нацбезопасностью, обычно судят за закрытыми дверями. Им не дают права выбирать адвокатов и видеть доказательства своей вины.

  • 6 сентября 2022 года в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.
  • 16 ноября 2022 года сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
  • Впервые за время протестов, 8 декабря 2022 года, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек.
  • 12 декабря 2022 года, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, обвиненного в убийстве двух военных и "вражды против Бога".
  • Протестующие в Иране начали устраивать демонстрации, не выходя из дома: антиправительственные лозунги теперь раздаются из окон и крыш домов.
  • 24 декабря 2022 года Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из двух участников антиправительственных протестов, подавших апелляции
  • 7 января в результате протестов в Иране казнили еще двоих мужчин.

 

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