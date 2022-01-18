В Иране известного боксера приговорили к смертной казни за участие в акциях протеста

Об этом сообщает iranhr.net.

Мохаммада Джавада Вафаэи-Сани, бывшего чемпиона Ирана по боксу, признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий.

26-летний боксер был задержан в феврале 2020 года. Тогда обвинение против него заключалось лишь в участии в акциях протеста, вызванных ростом цен на горючее. На тот момент был назначен залог в размере около 1 млн евро.

Адвокат боксера Бабак Пакния подтвердил приговор и сообщил о планах подать апелляцию в Верховный суд.

Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), политическое крыло оппозиционной группы "Народные моджахеды" (MEK), объявленной в Иране вне закона, в своем заявлении сообщил, что обвинения против Вафаэи-Сани также включают в себя поддержку MEK.

Пользователи социальных сетей призвали власти спасти его жизнь, а в twitter появился хэштег #SaveMohammadJavad.