Об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня утром были повешены Мохаммад Махди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни, главные виновники преступления, повлекшее мученическую смерть Рухоллы Аджамиана", - приводит The Guardian данные от судебного информационного агентства Mizan Online.

Отмечается, что мужчины признали виновными в убийстве Рухоллы Аджамиана - члена ополчения Басидж, связанного с Корпусом стражей исламской революции, погибшим в Карадже, к западу от Тегерана. Это якобы произошло во время протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини, задержанной иранскими силовиками из-за ненадлежащего ношения хиджаба

Суд первой инстанции приговорил двух мужчин к смертной казни в начале декабря, а позже Верховный суд оставил без изменений смертные приговоры, обвинив их в убийстве Аджамиана 3 ноября.

Согласно подсчетам Agence France-Presse, с начала протестного движения к смертной казни были приговорены 14 человек. Среди них четыре были казнены, двум другим приговоры подтвердил Верховный суд, шестеро ожидают новых судебных разбирательств, а еще двое могут подать апелляцию.

6 сентября в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.

16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.

Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек.

12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".

Протестующие в Иране начали устраивать демонстрации, не выходя из дома: антиправительственные лозунги теперь раздаются из окон и крыш домов.

24 декабря Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из тех участников антиправительственных протестов, которые подали апелляции

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