Об этом сообщает ООН.

Отмечается, что с начала года в стране казнили не менее 209 человек.

"В среднем в этом году в Иране еженедельно казнят более десяти человек. В прошлом году было казнено около 580 человек. Это ужасный рекорд, особенно, если обратить внимание на растущую тенденцию по отмене смертной казни", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк .

По данным организации, только за последние 14 дней было казнено по меньшей мере 45 человек, в том числе 22 представителей белуджского меньшинства. Большинство обвинений связано с наркотиками.

"Введение смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, несовместимо с международными нормами и стандартами прав человека", - подчеркнул Тюрк.