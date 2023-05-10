В Иране еженедельно казнят более 10 человек, - ООН
Верховный комиссар по правам человека ООН обеспокоен увеличением количества казней и призвал иранские власти отменить смертную казнь
Об этом сообщает ООН.
Отмечается, что с начала года в стране казнили не менее 209 человек.
"В среднем в этом году в Иране еженедельно казнят более десяти человек. В прошлом году было казнено около 580 человек. Это ужасный рекорд, особенно, если обратить внимание на растущую тенденцию по отмене смертной казни", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк .
По данным организации, только за последние 14 дней было казнено по меньшей мере 45 человек, в том числе 22 представителей белуджского меньшинства. Большинство обвинений связано с наркотиками.
"Введение смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, несовместимо с международными нормами и стандартами прав человека", - подчеркнул Тюрк.
- В Иране казнили двух мужчин, приговоренных к смертной казни за богохульство. Оба казненных руководили десятками антирелигиозных вебсайтов. Они были посвящены ненависти к исламу, пропаганде антеизма и оскорблениям святынь.
- 6 мая в Иране казнили иранца со шведским гражданством Хабиба Чааба по подозрению в нападении на военный парад в 2018 году.
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