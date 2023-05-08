В Иране двух человек казнили за богохульство

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что казнили Юсефа Мехрдада и Садролла Фазели Заре. Их обвинили в ряде преступлений, в частности в богохульстве, оскорблении религии ислама, пророка и других святынь. Когда именно мужчины казнили, не указали.

Оба казненных руководили десятками антирелигиозных вебсайтов. Они были посвящены ненависти к исламу, пропаганде антеизма и образам святынь.

Эксперты ООН призвали большинство мусульманского шиитского Ирана прекратить преследования и притеснения религиозных меньшинств. Они указали на политику Ирана, направленную на преследование людей с другими религиозными убеждениями, в частности, христиан и атеистов.