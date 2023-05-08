В Иране двух человек казнили за богохульство
В Иране казнили двух мужчин, которых приговорили к смертной казни за богохульство
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что казнили Юсефа Мехрдада и Садролла Фазели Заре. Их обвинили в ряде преступлений, в частности в богохульстве, оскорблении религии ислама, пророка и других святынь. Когда именно мужчины казнили, не указали.
Оба казненных руководили десятками антирелигиозных вебсайтов. Они были посвящены ненависти к исламу, пропаганде антеизма и образам святынь.
Эксперты ООН призвали большинство мусульманского шиитского Ирана прекратить преследования и притеснения религиозных меньшинств. Они указали на политику Ирана, направленную на преследование людей с другими религиозными убеждениями, в частности, христиан и атеистов.
- 6 мая в Иране казнили иранца со шведским гражданством Хабиба Чааба по подозрению в нападении на военный парад в 2018 году.
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