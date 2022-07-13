В Иране автобус попал в ДТП: три человека погибли, 16 пострадали
На севере Ирана 12 июля перевернулся автобус, в результате чего три человека погибли и 16 получили ранения
По этому пишет Синьхуа .
Начальник дорожной полиции провинции Зенджан Мохаммад Али Азими отметил, что две женщины и мужчина погибли от тяжелых травм, а еще 10 мужчин и 6 женщин получили ранения.
Он добавил, что автобус следовал из западного пограничного города Базарган в столицу Тегеран. Авария произошла из-за усталости и сонливости водителя.
Информационное агентство Tabnak написало, что в автобусе находились иранские альпинисты, вернувшиеся из гор Турции.
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