По этому пишет Синьхуа .

Начальник дорожной полиции провинции Зенджан Мохаммад Али Азими отметил, что две женщины и мужчина погибли от тяжелых травм, а еще 10 мужчин и 6 женщин получили ранения.

Он добавил, что автобус следовал из западного пограничного города Базарган в столицу Тегеран. Авария произошла из-за усталости и сонливости водителя.

Информационное агентство Tabnak написало, что в автобусе находились иранские альпинисты, вернувшиеся из гор Турции.

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