В Ираке трагедия: взорвался кислородный баллон в ковидной больницы, погибли 66 человек
Второй раз за три месяца в Ираке взорвался баллон с кислородом для больных коронавирусом. Сейчас 12 человек считаются пропавшими без вести, более 100 получили ожоги и травмы от взрыва
Об этом пишет Reuters.
В настоящее время количество жертв взрыва кислородного баллона поднялось до 66 человек.
Более 100 других людей получили ранения в результате пожара, который, как показало расследование, начался, когда искры из неисправной электропроводки распространились на кислородный баллон, который затем взорвался, сообщили органы полиции и гражданской обороны.
Спасательные бригады использовали строительный кран для удаления обгоревших и расплавленных остатков части городской больницы Аль-Хуссен, где лечили больных COVID-19.
"В больнице отсутствовала противопожарная система или даже простая пожарная сигнализация", - заявил журналистам работник больницы, пожелавший остаться неназванным.
- В апреле во время подобного взрыва в багдадской ковидной больнице погибли по меньшей мере 82 и 110 пострадали.
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