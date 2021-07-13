В Ираке трагедия: взорвался кислородный баллон в ковидной больницы, погибли 66 человек

Об этом пишет Reuters.



В настоящее время количество жертв взрыва кислородного баллона поднялось до 66 человек.



Более 100 других людей получили ранения в результате пожара, который, как показало расследование, начался, когда искры из неисправной электропроводки распространились на кислородный баллон, который затем взорвался, сообщили органы полиции и гражданской обороны.



Спасательные бригады использовали строительный кран для удаления обгоревших и расплавленных остатков части городской больницы Аль-Хуссен, где лечили больных COVID-19.



"В больнице отсутствовала противопожарная система или даже простая пожарная сигнализация", - заявил журналистам работник больницы, пожелавший остаться неназванным.

В апреле во время подобного взрыва в багдадской ковидной больнице погибли по меньшей мере 82 и 110 пострадали.