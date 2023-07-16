В Ираке снесли минарет, которому 300 лет, чтобы расширить проезжую часть

Об этом пишет Reuters .

Минарет Сираджи был построен в 1727 году, его размер – 11 метров. Отмечается, что он был свергнут бульдозером на рассвете в пятницу утром.

О планах губернатора Басры демонтировать минарет, чтобы уменьшить пробки в городе, было поставлено в известность религиозным и культурным органам власти, но они заявили, что его следовало сохранить и переместить, а не уничтожить.

"Все народы сохраняют свое наследие и историю, а у нас его уничтожают", – прокомментировал местный житель.

Министр культуры Ахмед аль-Бадрани заявил Reuters, что не давал разрешения на уничтожение минарета мечети Сираджи, и что местные власти договаривались с губернатором о его переносе. Теперь министерство постарается восстановить и сохранить остатки минарета и реконструировать памятник.

Губернатор Басри Асад Аль-Эйдани, лично наблюдавший за сносом, заявил, что местные органы власти не демонтировали и не перенесли минарет, несмотря на то, что имели для этого больше года. Аль-Эйдани заявил, что власти были проинформированы об уничтожении и не протестовали, поскольку планировали построить новую мечеть вместо старой.

В свою очередь Мохаммед Мунла, глава суннитского фонда Басры утверждает, что орган не соглашался с планами сноса минарета мечети и не был информирован об этом, Мунла был освобожден от своих обязанностей.