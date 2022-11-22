В Ираке произошел взрыв в общежитии, есть погибшие
Взрыв произошел в общежитии в провинции Дахук в Иракском Курдистане. Четверо человек погибли, 27 пострадали
Об этом сообщает Shafaq News.
По предварительной информации, произошла утечка газа.
Взорвалось студенческое общежитие в центре провинции. Среди пострадавших офицер вооруженных сил Ирака и сотрудник службы безопасности.
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