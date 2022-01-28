В Ираке произошел ракетный обстрел в аэропорту: поврежден гражданский самолет

Об этом сообщает Al Arabiya.



Отмечается, что всего было выпущено шесть ракет. Все они упали недалеко от взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта.



Как известно, в результате инцидента повреждение получил находившийся на стоянке гражданский авиалайнер компании Iraqi Airways.



Телеканал сообщает, что расположенный в аэропорту военный лагерь Виктория, где ранее расквартированы военнослужащие международной коалиции во главе с США, был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА).



Утверждается, что выпущенный лагерем БПЛА был сбит системами ПВО до достижения своей цели.

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