В Ираке произошел ракетный обстрел в аэропорту: поврежден гражданский самолет
В результате обстрела аэропорта в Багдаде был поврежден находившийся на стоянке гражданский авиалайнер
Об этом сообщает Al Arabiya.
Отмечается, что всего было выпущено шесть ракет. Все они упали недалеко от взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта.
Как известно, в результате инцидента повреждение получил находившийся на стоянке гражданский авиалайнер компании Iraqi Airways.
Телеканал сообщает, что расположенный в аэропорту военный лагерь Виктория, где ранее расквартированы военнослужащие международной коалиции во главе с США, был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА).
Утверждается, что выпущенный лагерем БПЛА был сбит системами ПВО до достижения своей цели.
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