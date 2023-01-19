В Ираке перед финалом Кубка наций Персидского залива по футболу в давке погибли два человека, десятки раненых
19 января перед финалом Кубка наций Персидского залива по футболу между Ираком и Оманом во время давки погибли два человека, десятки получили ранения
Об этом информирует Al Jazeera .
В четверг министерство внутренних дел Ирака сообщило, что два человека погибли и около 80 получили ранения во время давки на стадионе в Басре перед финалом Кубка Персидского залива между Ираком и Оманом.
Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.
Тысячи болельщиков без билетов собрались у стадиона с самого рассвета в надежде посмотреть редкий домашний международный матч. Когда началась давка турникеты все еще были закрыты. По прибытии скорых, чтобы доставить раненых в больницу, взвыли сирены.
Ирак собирается встретиться с Оманом в финале футбольного турнира восьми стран в 16:00 по Гринвичу.
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