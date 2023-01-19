Об этом информирует Al Jazeera .

В четверг министерство внутренних дел Ирака сообщило, что два человека погибли и около 80 получили ранения во время давки на стадионе в Басре перед финалом Кубка Персидского залива между Ираком и Оманом.

Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Тысячи болельщиков без билетов собрались у стадиона с самого рассвета в надежде посмотреть редкий домашний международный матч. Когда началась давка турникеты все еще были закрыты. По прибытии скорых, чтобы доставить раненых в больницу, взвыли сирены.

Ирак собирается встретиться с Оманом в финале футбольного турнира восьми стран в 16:00 по Гринвичу.