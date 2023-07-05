В Ираке группировка "Катаиб Хезболла" взяла в заложники гражданку РФ и Израиля

Об этом сообщают российские СМИ.

Елизавета Цуркова пропала без вести несколько месяцев назад в Ираке. По информации Израиля, ее удерживают шиитские ополченцы "Катаиб Хезболла".

"Цуркова все еще жива, и мы видим, что Ирак несет ответственность за ее судьбу и безопасность", – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля.

Расследованием дела о похищении Цурковой занимаются специальные израильские органы.

Кто такая Елизавета Цуркова

Цуркова является докторантом кафедры политологии Принстонского университета, она специализируется на исследовании джихадистских группировок.

Цуркова также имеет степень бакалавра по коммуникациям и международным отношениям Еврейского университета и степень магистра истории Ближнего Востока университета Тель-Авива.

На территорию Ирака ученая въехала по паспорту РФ, с целью проведения научных исследований по своей специализации для защиты докторской диссертации в Принстонском университете США.

В последний раз она писала в своем твиттере 21 марта. После этого Елизавета Цуркова не выходит на связь.