В интернет выложили QR-код COVID-сертификата президента Франции Макрона
Во Франции в сеть выложили QR-код COVID-сертификата президента Эммануэля Макрона
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .
К данным могли получить доступ около 50 медработников. Впоследствии в социальных сетях стал распространяться QR-код Макрона.
Пользователи смогли видеть дату рождения, вакцину, которой он привился, и время прививки. В сливе подозревают одного из медиков.
QR-код был связан с COVID-сертификатом Макрона, который позволяет посещать общественные места.
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что данные принадлежат президенту.
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