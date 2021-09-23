В интернет выложили QR-код COVID-сертификата президента Франции Макрона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .

К данным могли получить доступ около 50 медработников. Впоследствии в социальных сетях стал распространяться QR-код Макрона.

Пользователи смогли видеть дату рождения, вакцину, которой он привился, и время прививки. В сливе подозревают одного из медиков.

QR-код был связан с COVID-сертификатом Макрона, который позволяет посещать общественные места.



В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что данные принадлежат президенту.

