В Интернет "слили" почти 53 млн записей о персональных данных украинцев
В Интернете обнаружили базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 млн записей о персональных данных
Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.
На одном из сайтов в сети Интернет обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.
По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей.
Офис омбудсмена направил письмо в полицию об открытии уголовного производства и принятияи соответствующих мер реагирования.
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