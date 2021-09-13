В Интернет "слили" почти 53 млн записей о персональных данных украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

На одном из сайтов в сети Интернет обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей.

Офис омбудсмена направил письмо в полицию об открытии уголовного производства и принятияи соответствующих мер реагирования.

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