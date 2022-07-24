В интересах Украины продолжать войну, пока РФ не потеряет ресурс для наступления, - журналист Лиховий
В интересах Украины продолжать эту войну на истощение до получения сильной позиции – когда Россия потеряет ресурс для полноценного продолжения наступательных действий
Об этом сказал в эфире Еспресо главный редактор Интернет-издания "Новинарня" Дмитрий Лиховий.
"Что имеют в виду, когда говорят о победе Украины? Большинство считают, что возможна победа через капитуляцию России или определенное соглашение, которое зафиксирует то положение на фронте, которое будет выгодно Украине", - сказал он.
Лиховий добавил, что украинцы хотят полного освобождения оккупированных территорий.
"На таком этапе, захочет ли Путин пойти на фиксацию этих договоренностей - я не уверен. Я предполагаю, что на определенном этапе эта война закончится определенным "ни туда, ни сюда". В интересах Украины продолжать эту войну на истощение до получения сильной позиции. Она будет связана с тем, что Россия потеряет ресурс для полноценного продолжения наступательных действий", – отметил журналист.
Он не исключил, что это будет длительная оперативная пауза и это будет повторение АТО/ООС, растянутого во времени.
"Мы приготовились в нашем круге к марафону и долгой войне на истощение – так просто она не закончится. Путин существует, Россия существует, у нее есть ресурсы – это все надолго", – подытожил он.
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