Об этом сказал в эфире Еспресо главный редактор Интернет-издания "Новинарня" Дмитрий Лиховий.

"Что имеют в виду, когда говорят о победе Украины? Большинство считают, что возможна победа через капитуляцию России или определенное соглашение, которое зафиксирует то положение на фронте, которое будет выгодно Украине", - сказал он.

Лиховий добавил, что украинцы хотят полного освобождения оккупированных территорий.

"На таком этапе, захочет ли Путин пойти на фиксацию этих договоренностей - я не уверен. Я предполагаю, что на определенном этапе эта война закончится определенным "ни туда, ни сюда". В интересах Украины продолжать эту войну на истощение до получения сильной позиции. Она будет связана с тем, что Россия потеряет ресурс для полноценного продолжения наступательных действий", – отметил журналист.

Он не исключил, что это будет длительная оперативная пауза и это будет повторение АТО/ООС, растянутого во времени.

"Мы приготовились в нашем круге к марафону и долгой войне на истощение – так просто она не закончится. Путин существует, Россия существует, у нее есть ресурсы – это все надолго", – подытожил он.