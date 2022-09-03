В интересах США, чтобы война быстрее закончилась победой Украины, – экс-генсек НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призывает США не колебаться с помощью Украине в объемах, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир
Об этом он заявил для издания Foreign Policy .
"Война продемонстрировала, что Вашингтон остается главным гарантом безопасности в Европе. Она также засвидетельствовала необходимость для демократического мира объединяться перед угрозой автократических государств, которые ведут себя более агрессивно", - пишет генсек.
Он отмечает, что главным стратегическим фокусом внимания для США является Тихоокеанский регион и конкуренция с Китаем, но заниматься этими вопросами будет гораздо труднее, если параллельно силы и внимание Вашингтона будут связаны затяжной войной в Европе.
"Лучший способ избежать этой ловушки – предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы победить в этой войне. После этого Запад должен позаботиться, чтобы Россия не захотела напасть на Украину снова", - аргументирует Расмуссен.
Он отметил, что работа группы еще продолжается, и уже сейчас понятно одно: лучшим сдерживанием от дальнейшей российской агрессии будет сильная с военной точки зрения Украина.
"Поэтому США и союзники должны предоставить все, в чем Украина нуждается для защиты своей независимости в долгосрочной перспективе. Если Запад не сделает этого - лидер РФ Владимир Путин не остановится на Украине", - отмечает бывший генсек.
Он отмечает, что развязка в войне РФ против Украины имеет глобальное значение, поскольку сейчас диктаторы во всем мире внимательно следят за тем, как Запад реагирует на ситуацию.
- 28 августа СМИ сообщили, что Украина использует в войне с Россией "Оперативную концепцию сопротивления", разработанную США и союзниками по НАТО в 2013 году. В частности, полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков "Оперативной концепции сопротивления", видит признаки использования этой доктрины в серии взрывов в оккупированном Крыму.
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