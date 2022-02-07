В интересах госбезопасности: СБУ и НАН Украины подписали соглашение о сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Соглашение о сотрудничестве подписали глава спецслужбы Иван Баканов и президент НАН Украины Анатолий Загородний.



"Наше сотрудничество в противодействии новейшим угрозам будет носить не только теоретический, но и вполне прикладной характер. Ведь научно-техническая сфера тоже может стать объектом для диверсионных попыток иностранных спецслужб или утечки секретных данных. Поэтому координация наших действий пойдет на пользу государственной безопасности", - заявил Баканов.



НАНУ сохранила свой научный и кадровый потенциал и способна обеспечить научное сопровождение экономического, научно-технического и социально-культурного развития государства.



"Для этого есть все предпосылки. Подписание меморандума, безусловно, будет способствовать расширению эффективного сотрудничества между сторонами для координации мероприятий в сфере обеспечения государственной безопасности", - заявил Загородний.



В СБУ подчеркнули, что стороны планируют сотрудничать, в частности, в направлении обмена информацией, осуществлении научно-технической экспертизы, анализе вопросов безопасности, наработке предложений для руководства государства и т.д.



"При необходимости стороны могут создавать совместные экспертные и рабочие группы, в частности, для разработки проектов нормативно-правовых актов", - отметила СБУ.



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