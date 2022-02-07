В интересах госбезопасности: СБУ и НАН Украины подписали соглашение о сотрудничестве
СБУ и Национальная академия наук подписали меморандум о сотрудничестве и координации мер в пользу государственной безопасности
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Соглашение о сотрудничестве подписали глава спецслужбы Иван Баканов и президент НАН Украины Анатолий Загородний.
"Наше сотрудничество в противодействии новейшим угрозам будет носить не только теоретический, но и вполне прикладной характер. Ведь научно-техническая сфера тоже может стать объектом для диверсионных попыток иностранных спецслужб или утечки секретных данных. Поэтому координация наших действий пойдет на пользу государственной безопасности", - заявил Баканов.
НАНУ сохранила свой научный и кадровый потенциал и способна обеспечить научное сопровождение экономического, научно-технического и социально-культурного развития государства.
"Для этого есть все предпосылки. Подписание меморандума, безусловно, будет способствовать расширению эффективного сотрудничества между сторонами для координации мероприятий в сфере обеспечения государственной безопасности", - заявил Загородний.
В СБУ подчеркнули, что стороны планируют сотрудничать, в частности, в направлении обмена информацией, осуществлении научно-технической экспертизы, анализе вопросов безопасности, наработке предложений для руководства государства и т.д.
"При необходимости стороны могут создавать совместные экспертные и рабочие группы, в частности, для разработки проектов нормативно-правовых актов", - отметила СБУ.
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