Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Институте мировой политики считают, что Маск станет кандидатом в президенты США
Эксклюзив

В Институте мировой политики считают, что Маск станет кандидатом в президенты США

13 сентября, 2023 среда
14:14
Мир

Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Илон Маск планирует попасть в политический истеблишмент

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Илон Маск метит в политический истеблишмент. Начиная с покупки Твиттера, Маск выстраивает площадку. То есть Маск начинает делать то, что в свое время делал Дональд Трамп. На очередных выборах президента США Маску выгодно сейчас поддерживать Трампа. Но не исключаю, что в ближайшем десятилетии Илона Маска увидим в кандидатах в президенты США", - подчеркнул Шлинчак.

  • Американский миллиардер Илон Маск озвучил новую причину отключения Starlink во временно оккупированном Крыму: он заявил, что поскольку США наложили санкции в РФ, ему запрещено включать спутниковую связь на территории полуострова

Что предшествовало

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, в результате чего стали многочисленные человеческие жертвы.

Позже Маск заявил , что не считает себя предателем из-за отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном россиянами Крыму.

"Я – гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил миллиардер.

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.

Новости
Война с Россией
Дональд Трамп
Илон Маск
выборы в США
США
Читайте также:
Україна Євросоюз
12 сентября, 2023 вторник
Вступление в ЕС: Украина ведет переговоры с Венгрией и Румынией по спорному языковому вопросу
Київ дощ
12 сентября, 2023 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями
Рада Європи
12 сентября, 2023 вторник
В Совете Европы подписали декларацию о "полной ответственности" РФ за агрессию против Украины
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.24
  • EUR
    Покупка 40.37
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
13 сентября
14:07
На Запорожье оккупанты укрепляют третью линию обороны, а в городах устанавливают "ежи", - мэр Мелитополя
14:04
В Румынии снова нашли осколки дронов после атаки РФ юга Украины
14:03
OPINION
Почему на Западе не хотят демонтажа России
13:45
Фон дер Ляен во время своей речи рассказала об украинской писательнице Амелиной, которая погибла в результате обстрела РФ
13:41
В Apple ответили на упрек правительства Франции по несоответствию iPhone 12 радиационным правилам
13:28
Обновлено
Армия РФ атаковала село на Херсонщине: пострадали 3 человека
13:22
Венгрия заявила, что договорилась с тремя странами о продлении запрета на импорт зерна из Украины
13:05
Враг после сопротивления ВСУ на Купянском направлении сутки не вел бои
13:02
В Украине идет похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на 14 сентября от Натальи Диденко
12:59
Урсула фон дер Ляен: Новая волна расширения ЕС должна быть катализатором прогресса
12:44
Из-за вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в 6 областях Украины
12:40
Пограничники задержали вероятных уклонян, ехавших за €5000 в сторону Румынии
12:31
Молдова выслала руководителя российского пропагандистского агентства Денисова
12:27
Обновлено
Ким Чен Ын провел встречу с Путиным и заявил об уверенности в победе РФ
12:26
электроэнергиия
Не только ПВО: в Укрэнерго рассказали о защите энергетических объектов от возможных атак РФ
12:23
В Харьковской области руководителю военкомата объявили подозрение в переправке ухилянцев через границу
12:12
В Киеве мужчина убил ножом прохожего и ранил полицейского во время задержания
12:10
БМП Marder, разведывательные дроны и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
12:10
Алексей Арестович
Арестович подал в суд из-за скандала с Цоем: ГБР должно открыть дело против нардепки Пипы
12:06
Украина получит 50 млрд евро для восстановления страны, - Еврокомиссия
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен по пропавшим без вести подаст в отставку: правительство ограничило его полномочия
12:01
OPINION
Как истребитель крыс из Исландии продемонстрировал изоляцию и отчаяние России
11:45
Чехия Украина
Чехия массово не будет выдавать Украине ухилянцев, но возможна экстрадиция отдельных лиц
11:30
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 6-12 сентября: Контрнаступление ВСУ расширилось на южном фронте
11:17
Россияне вывели в Черное море 11 кораблей: есть ли среди них ракетоносители
11:14
Заместителя российского министра не пустили на конференцию ВОЗ в Дании: РФ среагировала
11:05
Эксклюзив
ВСУ: россияне опрокинули около 300 бывших узников для штурмов в Запорожье
10:57
Украина вернула из России и временно оккупированных территорий еще 3 детей
10:50
Обновлено
РФ обвинила Украину в ракетном ударе по Севастополю, в ГУР подтвердили повреждение вражеского корабля и подводной лодки
10:40
СБУ дронами атаковала "избирательный участок" на оккупированном Запорожье, - СМИ
10:35
Обновлено
Ночная атака "шахедов": в Одесской и Сумской областях силы ПВО уничтожили 32 дрона, ранены 7 человек
10:33
Игнорируют проблемы со здоровьем: крымскотатарского активиста Эюпова незаконно перевели в тюрьму в РФ
10:27
Обновлено
Эстония вслед за Латвией и Литвой запретила въезд автомобилям с российской регистрацией
10:26
Новости компаний
Дистанционная школа "Оптима" заняла 6 место среди школ Украины по результатам Национального мультипредметного теста
10:22
Эксклюзив
Чрезвычайно точно выбрана цель: Згурець про удар по ремонтным докам в Севастополе
10:21
Собирал разведданные об ВСУ и перемещениях систем ПВО: СБУ объявила подозрение одесситу
10:14
Россияне свозят "волонтеров" на ВОТ для зарисовки граффити с украинской символикой
10:09
В Умань уже приехали 11 тыс. хасидов
10:07
Тайвань зафиксировал 28 китайских самолетов в своей зоне ПВО
10:07
OPINION
Коллапс российской экономики неизбежен
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV