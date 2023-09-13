В Институте мировой политики считают, что Маск станет кандидатом в президенты США

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Илон Маск метит в политический истеблишмент. Начиная с покупки Твиттера, Маск выстраивает площадку. То есть Маск начинает делать то, что в свое время делал Дональд Трамп. На очередных выборах президента США Маску выгодно сейчас поддерживать Трампа. Но не исключаю, что в ближайшем десятилетии Илона Маска увидим в кандидатах в президенты США", - подчеркнул Шлинчак.

Американский миллиардер Илон Маск озвучил новую причину отключения Starlink во временно оккупированном Крыму: он заявил, что поскольку США наложили санкции в РФ, ему запрещено включать спутниковую связь на территории полуострова

Что предшествовало

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, в результате чего стали многочисленные человеческие жертвы.

Позже Маск заявил , что не считает себя предателем из-за отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном россиянами Крыму.

"Я – гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил миллиардер.

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.