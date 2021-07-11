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У Института национальной памяти есть средства для финансирования "Бабьего Яра", но это должен быть проект украинского государства, - Гарань

11 июля, 2021 воскресенье
14:00

Украинский институт национальной памяти имеет необходимые средства для финансирования проекта "Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр", но при условии, что это будет проект украинского государства

Об этом сообщил политолог, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

"Большинство украинцев считают, что " Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр " должен быть государственным проектом. То есть государство должно принимать в нем участие. При этом подавляющее большинство считает, что участие могут принимать и меценаты из других стран, но есть оговорка в отношении России. К тому же, в вопросе участия РФ происходит раскол: 48% - выступают против участия граждан России в финансировании таких мест, как Бабий Яр, 43% украинцев - за ", - отметил Гарань.

Политолог отметил, что его удивили результаты опроса о том, кто из органов государственной власти должен определять форму и содержание мероприятий по чествованию памяти жертв преступлений нацистского режима - 48% украинцев сказали, что это должен делать Украинский институт национальной памяти, на 2-й позиции - Верховная Рада, на 3-й - президент Украины.

"Это как раз очень показательно, что украинцы сказали, что это должен контролировать не политический орган. Когда же глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович говорил о компромиссном пути, он рассказал, что деньги на финансирование государственного проекта есть, а это миллионы. То есть спонсоры, которые готовы дать на это средства, при одном условии: это должен быть проект украинского государства, а не России ", - сообщил Алексей Гарань.

Слуга народу
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