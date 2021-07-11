У Института национальной памяти есть средства для финансирования "Бабьего Яра", но это должен быть проект украинского государства, - Гарань

Об этом сообщил политолог, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

"Большинство украинцев считают, что " Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр " должен быть государственным проектом. То есть государство должно принимать в нем участие. При этом подавляющее большинство считает, что участие могут принимать и меценаты из других стран, но есть оговорка в отношении России. К тому же, в вопросе участия РФ происходит раскол: 48% - выступают против участия граждан России в финансировании таких мест, как Бабий Яр, 43% украинцев - за ", - отметил Гарань.

Политолог отметил, что его удивили результаты опроса о том, кто из органов государственной власти должен определять форму и содержание мероприятий по чествованию памяти жертв преступлений нацистского режима - 48% украинцев сказали, что это должен делать Украинский институт национальной памяти, на 2-й позиции - Верховная Рада, на 3-й - президент Украины.

"Это как раз очень показательно, что украинцы сказали, что это должен контролировать не политический орган. Когда же глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович говорил о компромиссном пути, он рассказал, что деньги на финансирование государственного проекта есть, а это миллионы. То есть спонсоры, которые готовы дать на это средства, при одном условии: это должен быть проект украинского государства, а не России ", - сообщил Алексей Гарань.