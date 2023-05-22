Об этом сообщили Reuters.

"Раньше сегодня из-за технической проблемы некоторые люди имели проблемы с доступом к Instagram. Мы решили проблему как можно скорее для всех, кто пострадал", - заявил представитель Meta в интервью агентству.

Известно, что компания не разглашает количество пользователей, затронутых сбой. Веб-сайт для отслеживания сбоев Downdetector.com показал более 100 000 инцидентов в США, 24 000 в Канаде и более 56 000 в Великобритании.

Более 180 000 пользователей сообщили о проблемах с доступом к Instagram на пике сбоя.

Также отмечается, что по данным вебсайта Downdetector.com, отслеживающего сбои в работе соцсети, Instagram не работал для некоторых пользователей в воскресенье примерно с 17:45 по восточному времени (21:45 по Гринвичу). По состоянию на 20:30 по восточному времени количество сообщений о перебоях уменьшилось до чуть более 7 000.

Downdetector отслеживает перебои, сопоставляя отчеты о состоянии из нескольких источников, включая пользователей.