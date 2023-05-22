В Instagram произошел массовый сбой: коснулся сотни тысяч пользователей, работа возобновлена
Instagram возобновил работу для большинства пользователей после того, как техническая проблема, нарушившая работу аккаунтов сотни тысяч человек, была решена
Об этом сообщили Reuters.
"Раньше сегодня из-за технической проблемы некоторые люди имели проблемы с доступом к Instagram. Мы решили проблему как можно скорее для всех, кто пострадал", - заявил представитель Meta в интервью агентству.
Известно, что компания не разглашает количество пользователей, затронутых сбой. Веб-сайт для отслеживания сбоев Downdetector.com показал более 100 000 инцидентов в США, 24 000 в Канаде и более 56 000 в Великобритании.
Более 180 000 пользователей сообщили о проблемах с доступом к Instagram на пике сбоя.
Также отмечается, что по данным вебсайта Downdetector.com, отслеживающего сбои в работе соцсети, Instagram не работал для некоторых пользователей в воскресенье примерно с 17:45 по восточному времени (21:45 по Гринвичу). По состоянию на 20:30 по восточному времени количество сообщений о перебоях уменьшилось до чуть более 7 000.
Downdetector отслеживает перебои, сопоставляя отчеты о состоянии из нескольких источников, включая пользователей.
- 20 мая сообщалось, что летом Instagram планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter.
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