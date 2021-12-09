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В Instagram планируют вернуть хронологическую ленту

9 декабря, 2021 четверг
10:48
Наука Instagram

Глава Instagram Адам Моссери планирует в 2022 году вернуть хронологическую ленту, которую пять лет назад заменили алгоритмической

Об этом сообщает The Verge.

В среду, 8 декабря, Моссери заявил, что компания работает над возвращением ленты, которая будет показывать публикации пользователей в хронологическом порядке.

В настоящее время в Instagram лента формируется с помощью алгоритма, который сортирует публикации на основе предпочтений пользователей.

Алгоритмически отсортированная новостная лента в соцсети была представлена в 2016 году, а затем обновлена в 2017 году. Она использует AI (искусственный интеллект) для формирования ленты на основе активности пользователей, что, по мнению руководства компании, делает ее более персонализированной.

За все время существования алгоритмической ленты большинство пользователей соцсети выражали свое недовольство, предпочитая ленту, показывающую посты в порядке их публикации. Однако до сих пор представители компании защищали свое решение о переходе на алгоритмическую ленту.

Сейчас в Сенате США проводят слушания по обвинению руководства Instagram якобы в том, что им было известно о возможности соцсети стать "токсичной" для подростков.

  • 7 декабря Instagram ужесточил меры по защите подростков и запустил функцию "Сделай перерыв" в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
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