В Instagram официально подтвердили блокировку государством-террористом
Соцсеть Instagram перестанет работать на территории России с понедельника, 14 марта.
Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери, передает "Эспрессо.TV".
"В понедельник в России заблокируют Instagram. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и остального мира, поскольку более 80% людей в России подписались на учетную запись Instagram за пределами своей страны", - написал он в своем Twitter.
Он добавил, что считает это неправильным.
- Напомним, 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook .
- Также в России хотят заблокировать Instagram .
- Пользователям Facebook и Instagram разрешили публиковать сообщения с призывом к смерти Путина и Лукашенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное