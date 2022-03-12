В Instagram официально подтвердили блокировку государством-террористом

Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери, передает "Эспрессо.TV".

"В понедельник в России заблокируют Instagram. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и остального мира, поскольку более 80% людей в России подписались на учетную запись Instagram за пределами своей страны", - написал он в своем Twitter.

Он добавил, что считает это неправильным.

On Monday, Instagram был бы блокирован в Россия. Это решение будет вырезать 80 миллионов в России от одного другого, и от остального мира как ~80% людей в России после Instagram счет от своей страны. This is wrong. Опубликовано в Adam Mosseri (@mosseri) 11 марта 2022

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