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В "Информационном сопротивлении" объяснили, почему Украине пока не дают ракеты TAURUS

20 октября, 2023 пятница
23:35
Война с Россией

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отметил, что интеграция ракет TAURUS с нашими Су-24 под большим вопросом, поэтому следует ожидать, когда будут подготовлены украинские пилоты, которые смогут управлять Gripen

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"У ракет TAURUS есть немного другая проблематика. TAURUS по своему функционалу очень похожи на ракеты Storm Shadow и SCALP-EG. Это также дозвуковая крылатая ракета авиационного базирования, но есть один очень существенный нюанс, заключающийся в том, что Storm Shadow и SCALP- EG удалось интегрировать в старый советский фронтовой бомбардировщик Су-24, который мы сейчас используем. А вот у TAURUS с этим проблемы, потому что возможность интеграции такой ракеты в этот самолет, скажем так, под большим вопросом. Поэтому я не исключаю того факта, что вместе с TAURUS нам должны будут передавать и носитель. А раньше передавать эти ракеты нет никакого смысла", - объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

По его словам, наиболее вероятным носителем под TAURUS может быть либо Eurofighter Typhoon (многоцелевой истребитель четвертого поколения - ред.), либо Saab Gripen ( шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab - ред.).

"И здесь, кстати, вспомним, когда появилась первая информация о том, что украинские пилоты проходят также подготовку на Saab Gripen. Соответственно, возникает вопрос: зачем учиться управлять Gripen, если мы будем получать F-16? Кокпит этих истребителей ( англ.cockpit - место для пилота, кабина управления – ред.) очень похожи по эргономичности и функциональности между собой. Соответсвенно, как базовая подготовка, это также возможно. Но почему не в другую страну отправили наших пилотов на подготовку, где также есть F-16, а именно на Saab Gripen? Поэтому, я не исключаю, что именно TAURUS будут переданы Украине тогда, когда у нас будут подготовлены пилоты, которые смогут управлять Gripen", - резюмировал Александр Коваленко.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух – поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В августе нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты , чтобы сделать невозможным удары по Киеву по российской территории. В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце августа призвала ускорить решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия, потому что каждый день важен. А в середине сентября немецкие депутаты написали письмо Шольцу с призывом принять решение в пользу Украины.

В свою очередь Шольц пока не планирует предоставлять Украине ракеты Taurus, но может дать больше боеприпасов для Patriot.

19 октября посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что Берлин не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus: украинское правительство уже проинформировали об этом решении.

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