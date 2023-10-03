В Информационном сопротивлении объяснили, как враг будет использовать 25-ю армию РФ
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что 25-ю армию РФ захватчики будут использовать для мясных штурмов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Лимано-Купянском направлении россияне давно пытаются совершать наступательные действия. Силы обороны ведут оборонительные действия. Именно на это направление россияне бросили 25-ю армию РФ, но она пока не укомплектована. Она недавно сформирована и является элементом рефлексии российских оккупантов". на потери, понесенные россиянами в зоне боевых действий", - отметил Коваленко.
По его словам, количество 25-й армии РФ составляет 30 тыс. личного состава, а это 37 БТГ.
"Для комплектации такого количества нужно 400 единиц танков и 1200 единиц бронетехники, но этой техники нет у них на вооружении. У них есть только пехотная компонентная. То есть 25-ю армию РФ захватчики будут использовать для мясных штурмов. Но они не имеют наступательного потенциала по широкому фронту. Российские офицеры называют эту армию забавной", - подчеркнул Коваленко.
- За прошедшие сутки россияне пытались вернуть утраченные позиции на фронте и атаковать на восточном и южном направлениях, но Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов. В то же время потери личного состава РФ почти достигли 280 тысяч
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