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В Индонезии затонул паром с пассажирами на борту: по меньшей мере 15 человек погибли, 19 пропали без вести

24 июля, 2023 понедельник
09:51
Мир Бангладеш паром

Вечером 23 июля возле индонезийского острова Сулавеси затонул пассажирский паром. Местные власти заявили о 15 погибших и еще 19 пропавших без вести

Об этом пишет Reuters.

По данным Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, на борту парома находились 40 пассажиров. Лишь шесть из них выжили, когда небольшой паром перевернулся во время короткого путешествия вблизи острова Сулавеси.

По состоянию на утро обнаружили тела 15 пассажиров, спасатели до сих пор ищут еще 19 человек - сейчас они числятся пропавшими без вести.

Причина затопления парома, произошедшего около полуночи по местному времени, неизвестна.

Отмечается, что судно перевозило людей на расстояние всего один километр на остров Муна, примерно в 200 км к югу от столицы Юго-Восточного Сулавеси - Кендари. Путешествие между двумя маленькими городами по обе стороны залива Мавасанка должно было длиться всего 20 минут.

Агентство объясняет, что паромы являются обычным видом транспорта в Индонезии, архипелаге из более чем 17 000 островов. Также аварии там распространены, поскольку слабые стандарты безопасности часто позволяют перегружать суда без надлежащего спасательного оборудования.

  • В апреле у острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение, магнитудой 7,3 – власти предупредили население о возможном цунами.
Индонезия
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