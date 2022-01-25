В Индонезии в результате столкновения между молодежью и пожара в караоке-баре погибли по меньшей мере 19 человек
В ночь на 25 января в караоке-баре Индонезии зарезали одного человека, еще 18 погибли при пожаре в помещении
Об этом пишет Reuters .
Инцидент произошел в ночь на 25 января в индонезийском городе Соронг в Западном Папуа. Полиция сообщает, что стрельба началась в результате конфликта между вражескими молодежными группировками.
Одного человека зарезали в ходе столкновения, еще 18 человек погибли, поскольку были закрыты в караоке-баре, когда начался пожар.
"Драки среди молодежи в городах нормальные, но то, что они повлекли так много смертей, это впервые", - отметил спикер полиции Западного Папуа Адам Эрвини.
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