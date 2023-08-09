Об этом информирует Reuters .

По словам участниц конкурса красоты, который проходил в столице страны Джакарте с 29 июля по 3 августа, пятерых из них для прохождения медосмотра попросили раздеться до нижнего белья в комнате, где было еще более 20 человек, включая мужчин. После конкурсанток без необходимости сфотографировали топлесс.

Позже одна из участниц рассказала, что ее также попросили позировать "ненадлежащим образом", в частности, "расставить ноги".

Организаторы "Мисс Вселенная Индонезия" во вторник, 8 августа, отреагировали.

"Мисс Вселенная очень серьезно относится к обвинениям в сексуальном насилии и ненадлежащем поведении. Обеспечение безопасного места для женщин является приоритетом конкурса "Мисс Вселенная"", - говорится в их заявлении.

В полиции заявили, что получили заявления от шести участниц и проведут расследование.