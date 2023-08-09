В Индонезии участницы конкурса красоты обратились в полицию из-за сексуальных домогательств организаторов
Шесть участниц "Мисс Вселенная Индонезия" подали заявления в полицию из-за сексуальных домогательств организаторов конкурса: правоохранители проведут расследование
Об этом информирует Reuters .
По словам участниц конкурса красоты, который проходил в столице страны Джакарте с 29 июля по 3 августа, пятерых из них для прохождения медосмотра попросили раздеться до нижнего белья в комнате, где было еще более 20 человек, включая мужчин. После конкурсанток без необходимости сфотографировали топлесс.
Позже одна из участниц рассказала, что ее также попросили позировать "ненадлежащим образом", в частности, "расставить ноги".
Организаторы "Мисс Вселенная Индонезия" во вторник, 8 августа, отреагировали.
"Мисс Вселенная очень серьезно относится к обвинениям в сексуальном насилии и ненадлежащем поведении. Обеспечение безопасного места для женщин является приоритетом конкурса "Мисс Вселенная"", - говорится в их заявлении.
В полиции заявили, что получили заявления от шести участниц и проведут расследование.
- 16 мая стало известно, что Ноэль Данфи, бывшая сотрудница экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, подала на него в суд за сексуальные домогательства. Она утверждает, что Джулиани принуждал ее к сексу и делал расистские высказывания на работе.
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