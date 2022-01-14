В Индонезии разрешили COVID-таблетки Merck для экстренного использования

Об этом заявила Служба по продовольствию и медикаментам, передает Reuters.



Министр здравоохранения Индонезии сообщила, что Индонезия уже получила партию из 400 тыс. таблеток от коронавируса "Молнупиравир" производства компании Merck.



Справка: "Молнупиравир", т.е. антивирусный пероральный препарат, рекомендуется употреблять как можно скорее после положительного анализа на COVID-19 и в течение пяти первых дней выраженных симптомов. Это первое лекарство от коронавируса перорального применения, которому дали разрешение на использование.

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