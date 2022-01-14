В Индонезии разрешили COVID-таблетки Merck для экстренного использования
Индонезия одобрила экстренное применение таблеток от коронавируса "Молнупиравир" компании Merck
Об этом заявила Служба по продовольствию и медикаментам, передает Reuters.
Министр здравоохранения Индонезии сообщила, что Индонезия уже получила партию из 400 тыс. таблеток от коронавируса "Молнупиравир" производства компании Merck.
Справка: "Молнупиравир", т.е. антивирусный пероральный препарат, рекомендуется употреблять как можно скорее после положительного анализа на COVID-19 и в течение пяти первых дней выраженных симптомов. Это первое лекарство от коронавируса перорального применения, которому дали разрешение на использование.
- Напомним, в ноябре Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало таблетки против коронавируса "Молнупиравир" от Merck.
- Великобритания первой в мире одобрила таблетки Merck против коронавируса.
- Украина планирует закупить таблетки "Молнупиравир".
- Дания стала первой страной ЕС, одобрившей таблетки "Молнупиравир".
- Компания Merck заявила об эффективности ее таблеток против штамма коронавируса "Омикрон".
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