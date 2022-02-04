В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
В пятницу, 4 февраля у побережья острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Об этом сообщает Reuters.
О материальном ущербе или пострадавших не сообщается.
- Напомним, что 28 января в турецкой Анталии произошло землетрясение магнитудой 4,3.
- А 21 января в Кривом Роге зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,3.
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