Об этом сообщает CNN.

Новый уголовный кодекс страны запрещает соприкосновение с браком, вероотступничество и предусматривает наказание за оскорбление президента или выражение взглядов, противоречащих национальной идеологии.

Теперь внебрачный секс повлечет за собой год лишения свободы. В законе есть ограничения, кто может подать соответствующую жалобу – например, родители детей, проживающих в гражданском браке.

За богохульство грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"Все согласились ратифицировать этот закон. Старый кодекс страны был голландским наследием и больше не актуален", - заявил Бамбанг Вурианто, депутат, возглавлявший парламентскую комиссию, отвечавшую за пересмотр кодекса колониальной эпохи.

Министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли заявила, что новый уголовный кодекс "учитывает все интересы народа" и что законодатели сделали все возможное, чтобы удовлетворить "общественные стремления". Она также предложила всем недовольным обратиться за пересмотром в Конституционный суд.

Правозащитники отмечают, что этот закон особенно тяжело ограничит женщин.

"То, что мы наблюдаем - огромная неудача в тяжелом прогрессе Индонезии в защите прав человека после революции 1998 года. Этот кодекс вообще не должны принимать", - прокомментировал сложившуюся ситуацию исполнительный директор Amnesty International Indonesia Усман Хамид.

2 декабря в парламенте Индонезии заявили о плане принять новый Уголовный кодекс, который будет вводить наказание за внебрачный секс в виде лишения свободы. Предыдущий проект кодекса должны были принять в 2019 году, но вызвал протесты по всей стране. Тогда десятки тысяч людей вышли на демонстрации против ряда законов, прежде всего против регулирующих мораль и свободу слова. После этого в кодекс решили внести определенные изменения, однако смягчения незначительны. Среди прочего, кодекс будет сохранять криминализацию абортов, за исключением жертв изнасилований.

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