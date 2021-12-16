В Индонезии обнаружили первый случай заболевания штаммом "Омикрон"
16 декабря в Индонезии подтвердили первый случай инфицирования на штамм коронавируса "Омикрон"
Об этом пишет Associated Press .
Инфицированной оказалась уборщица в больнице столицы Индонезии Джакарты.
Издание сообщает, что у женщины нет симптомов заболевания. Сейчас она находится на карантине в медучреждении, где работает. Этот отдел был создан в марте 2020 года для первых больных COVID-19.
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гуанди Садикин добавил, что первый случай "Омикрона" обнаружили в среду и призвал граждан соблюдать карантинные рекомендации, в том числе носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, он отметил необходимость COVID-тестирования и вакцинации.
По состоянию на 15 декабря в Индонезии зарегистрировали 4,2 млн. больных в течение пандемии. Также за это время умерли более 143 тыс. человек. В июле в стране состоялся пик коронавируса, когда количество инфицированных за день достигло 56 757 граждан, медучреждения были перегружены, а кровати с кислородом закончились.
- Напомним, 16 декабря первое заражение "Омикроном" также подтвердили в Польше .
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