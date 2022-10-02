В Индонезии из-за беспорядков на футбольном матче погибли 129 человек
В результате беспорядков во время футбольного матча в Индонезии погибли 129 человек
Об этом сообщает The Guardian .
Беспорядки начались после матча между клубами "Арема" и "Персебая Сурабая". Фанаты обеих команд выбежали на поле, между ними началась потасовка. Полиция применила слезоточивый газ. В результате на стадионе начались паника и давка.
В результате беспорядков в городе Маланге по меньшей мере 129 человек погибли, и 180 получили ранения. Среди погибших – двое полисменов.
Глава управления здравоохранения Маланги заявил, что причинами гибели стали хаос, большое скопление людей и давка. По его словам, погибли более 120 человек, количество пострадавших еще уточняется, все они направлены в городские больницы.
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