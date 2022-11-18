В Индии запустили в космос первую в стране частную ракету

Об этом информирует CNN.

После запуска соучредитель Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандан отметил, что эта миссия символизирует не только первый в Индии частный запуск ракеты, но и потенциал новой Индии.

"Запуск ракеты поможет протестировать и проверить большинство технологий в космических ракетах-носителях серии Vikram орбитального класса, включая многие подсистемы и технологии, которые будут испытаны на этапах до и после старта", - сообщаются в компании.

546-килограммовую ракету запустили с космодрома на острове Шрихарикота, она достигла высоты 89,5 километра.

Ракета выполнит суборбитальную миссию.

Согласно данным компании Tracxn, ее основали бывшие инженеры ISRO, привлекшие 68 миллионов долларов. Это первый стартап, подписавший меморандум о взаимопонимании с ISRO.