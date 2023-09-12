В Индии зафиксировали вспышку вируса Нипах, против которого не существует вакцины: два человека скончались
Вирус Нипах унес жизни двух человек в южном индийском штате Керала, от него нет вакцины
Об этом сообщает Press Trust of India.
"Две смерти, зарегистрированные в районе Кожикоде в Керале, были вызваны вирусом Нипах. Отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата", - отметил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.
В Кожикоде в понедельник произошли две так называемые неестественные смерти от лихорадки. Один из умерших имел родственников, которые также попали в отделение интенсивной терапии. Врачи выяснили, что причиной смертей был вирус Нипах.
Власти уверяют, что нет повода для паники, поскольку все, кто контактировал с умершими, изолированы и лечатся. Однако правительство штата советует гражданам носить маски на улице как профилактическую меру.
Сообщается, что впервые вирус Нипах был обнаружен в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки болезни время от времени встречаются в Азии.
Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные симптомы. Пока вакцины против него не существует, в 70% случаев болезнь заканчивается смертью. Считается, что источником заражения являются большие летучие мыши, которых называют летучими лисами.
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