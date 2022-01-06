В Индии зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон"

Об этом сообщает BBC.



Издание отмечает, что 74-летний мужчина скончался в западном штате Раджастан.



“Технически это смерть, связанная с "Омикроном". Он был пожилым человеком с диабетом и сопутствующими заболеваниями", - сказал секретарь Минздрава Лав Агарвал на брифинге в среду, 5 января.



По данным ведомства, за сутки в Индии зарегистрировали 325 смертей, но только одна была связана с "Омикроном".



Индия подтвердила 2630 случаев заражения COVID-штаммом "Омикрон".

Напомним, 3 января первую смерть от штамма коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Южной Корее.