В Индии зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон"
Минздрав Индии заявил о первом умершем от штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает BBC.
Издание отмечает, что 74-летний мужчина скончался в западном штате Раджастан.
“Технически это смерть, связанная с "Омикроном". Он был пожилым человеком с диабетом и сопутствующими заболеваниями", - сказал секретарь Минздрава Лав Агарвал на брифинге в среду, 5 января.
По данным ведомства, за сутки в Индии зарегистрировали 325 смертей, но только одна была связана с "Омикроном".
Индия подтвердила 2630 случаев заражения COVID-штаммом "Омикрон".
- Напомним, 3 января первую смерть от штамма коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Южной Корее.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.63
-
EUR
Покупка 30.78Продажа 31.23
- Актуальное
- Важное