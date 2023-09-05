В Индии зафиксировали 61 тыс. молний за два часа: погибли 12 человек и 8 домашних животных

Об этом сообщает Independent.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Одиша сообщило, что в 2 сентября до 17:00 было зафиксировано по меньшей мере 36 597 молний типа "облако-облако" (возникает между двумя или более отдельными облаками), а количество ударов из облака в землю - 25 753.

Кроме 12 человек, от ударов молнии также погибли 8 животных из числа крупного рогатого скота.

Правительство Одиши объявило о компенсации в размере 400 000 рупий ($4,8 тыс.) для каждой из семей погибших.

Департамент метеорологии Индии предупредил, что грозы и экстремальные погодные условия в Одише, вероятно, продлятся до четверга.

Удары молнии произошли из-за активной циркуляции циклона над Бенгальским заливом. Ожидается, что в течение следующих 24 часов циркуляция усилится в зону низкого давления, что приведет к сильному ливню в штате.

4 сентября ведомство объявило оранжевый уровень опасности (сильные осадки) для 7 районов и желтый для других районов.

3 сентября Одиша зафиксировала более 5300 ударов молнии по всему штату.

Во время сезона муссонов (ветры, которые меняют направление дважды в год) удары молнии являются довольно распространенным явлением в восточной части Индии, но такое большое количество ударов за один день было рекордным.

Правительство Индии запустило мобильное приложение Damini для отслеживания информации, связанной с грозами.