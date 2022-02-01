В Индии введут налог в 30% на доходы от криптовалют

Об этом заявил министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, пишет Reuters.



Агентство отмечает, что этим шагом доходы от криптовалют и NFT отнесли в самый высокий диапазон налогообложения в Индии.



Известно, что в Индии от 15 до 20 млн криптоинвесторов с общим объемом криптовалютных активов около 400 млрд рупий ($5,37 млрд). Официальных данных об объемах индийского крипторынка нет.



Отмечается, что сторонники цифровых валют в Индии положительно воспринимают изменения и надеются, что установление официальной налоговой базы легализует крипторынок.



"Тридцатипроцентный налог на прибыль от виртуальных цифровых активов, хотя и высокий, является положительным шагом, поскольку он легитимизирует криптовалюту и намекает на оптимистические настроения по поводу дальнейшего принятия криптовалют и NFT", - сказал исполнительный директор криптовалютной биржи ZebPay Авинш Шекхар.

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