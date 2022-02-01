В Индии введут налог в 30% на доходы от криптовалют
В Индии введут налог в размере 30% на доходы от криптовалют и других цифровых активов
Об этом заявил министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, пишет Reuters.
Агентство отмечает, что этим шагом доходы от криптовалют и NFT отнесли в самый высокий диапазон налогообложения в Индии.
Известно, что в Индии от 15 до 20 млн криптоинвесторов с общим объемом криптовалютных активов около 400 млрд рупий ($5,37 млрд). Официальных данных об объемах индийского крипторынка нет.
Отмечается, что сторонники цифровых валют в Индии положительно воспринимают изменения и надеются, что установление официальной налоговой базы легализует крипторынок.
"Тридцатипроцентный налог на прибыль от виртуальных цифровых активов, хотя и высокий, является положительным шагом, поскольку он легитимизирует криптовалюту и намекает на оптимистические настроения по поводу дальнейшего принятия криптовалют и NFT", - сказал исполнительный директор криптовалютной биржи ZebPay Авинш Шекхар.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное