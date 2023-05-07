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В Индии вспыхнуло межэтническое насилие: по меньшей мере 55 раненых, 23 тысячи покинули свои дома

7 мая, 2023 воскресенье
16:21
Мир

В результате межэтнического насилия в индийском штате Манипур погибли 55 человек, 260 ранены. 23 тысячи местных были вынуждены покинуть свои дома

Об этом пишет CNN .

Насилие вспыхнуло в начале недели между этническими группами Куки и Мейтеи, основной его очаг  – город Имфал. Врач районной больницы Манипура Манг Хатзоу рассказал, что в основном людей госпитализируют из-за огнестрельных ранений.

Отмечается, что на улицах продолжаются перестрелки и поджоги, несмотря на то, что военные находятся в районе. Местные власти также выключили мобильный интернет в регионе, чтобы уменьшить беспорядки.

Военные сообщают, что перемещенных людей размещают на военных базах и в гарнизонах, а за районом установили наблюдение с беспилотников и вертолетов.

CNN пишет, что ранее на этой неделе губернатор штата Анусуйя Уикей издал приказ "стрелять на месте" в "крайних случаях, когда все формы убеждения, предупреждения и разумной силы были исчерпаны".

Отмечается, что причиной межэтнического насилия стал митинг местных этнических групп против включения преобладающей в штате группы Мейтеи в индийскую группировку "Запланированного племени". Издание объясняет, что это предоставит группе доступ к большим преимуществам, включая здравоохранение, образование и работу в правительстве.

CNN пишет, что этнические группы являются одними из наиболее социально и экономически неблагополучных в Индии, и исторически им было отказано в доступе к образованию и престижной работе. Местные заявляют, что если обществу Мейтеи будет предоставлен статус "планируемого племени", другие племенные группы могут остаться без социальных преимуществ.

Индия
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