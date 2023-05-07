В Индии вспыхнуло межэтническое насилие: по меньшей мере 55 раненых, 23 тысячи покинули свои дома
В результате межэтнического насилия в индийском штате Манипур погибли 55 человек, 260 ранены. 23 тысячи местных были вынуждены покинуть свои дома
Об этом пишет CNN .
Насилие вспыхнуло в начале недели между этническими группами Куки и Мейтеи, основной его очаг – город Имфал. Врач районной больницы Манипура Манг Хатзоу рассказал, что в основном людей госпитализируют из-за огнестрельных ранений.
Отмечается, что на улицах продолжаются перестрелки и поджоги, несмотря на то, что военные находятся в районе. Местные власти также выключили мобильный интернет в регионе, чтобы уменьшить беспорядки.
Военные сообщают, что перемещенных людей размещают на военных базах и в гарнизонах, а за районом установили наблюдение с беспилотников и вертолетов.
CNN пишет, что ранее на этой неделе губернатор штата Анусуйя Уикей издал приказ "стрелять на месте" в "крайних случаях, когда все формы убеждения, предупреждения и разумной силы были исчерпаны".
Отмечается, что причиной межэтнического насилия стал митинг местных этнических групп против включения преобладающей в штате группы Мейтеи в индийскую группировку "Запланированного племени". Издание объясняет, что это предоставит группе доступ к большим преимуществам, включая здравоохранение, образование и работу в правительстве.
CNN пишет, что этнические группы являются одними из наиболее социально и экономически неблагополучных в Индии, и исторически им было отказано в доступе к образованию и престижной работе. Местные заявляют, что если обществу Мейтеи будет предоставлен статус "планируемого племени", другие племенные группы могут остаться без социальных преимуществ.
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