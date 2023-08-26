В Индии в вагоне поезда взорвался газовый баллон: погибли 9 человек
В субботу, 26 августа, в южном индийском городе Мадурай в штате Тамилнад в вагоне поезда взорвался газовый баллон, используемый пассажирами для приготовления напитков. В результате пожара погибли 9 человек
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что при взрыве в вагоне находились более 50 паломников из Уттар-Прадеш. После этого вагон припарковали на станции Мадурая, где он должен был стоять в течение двух дней.
По словам очевидцев, выжившим пришлось выламывать двери, чтобы выйти из охваченного пламенем вагона.
Официальные лица заявили, что газовый баллон, с помощью которого пассажиры вагона готовили себе напитки, был внесен в поезд незаконным путём.
- 2 июня пассажирский поезд в Индии сошел с рельсов и столкнулся с товарным. В результате погибли более 288 человек, еще 850 получили ранения. Впоследствии Центральное бюро расследований Индии арестовало трех работников железной дороги из-за обвинений по делу об аварии.
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