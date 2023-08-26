В Индии в вагоне поезда взорвался газовый баллон: погибли 9 человек

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что при взрыве в вагоне находились более 50 паломников из Уттар-Прадеш. После этого вагон припарковали на станции Мадурая, где он должен был стоять в течение двух дней.

По словам очевидцев, выжившим пришлось выламывать двери, чтобы выйти из охваченного пламенем вагона.

Официальные лица заявили, что газовый баллон, с помощью которого пассажиры вагона готовили себе напитки, был внесен в поезд незаконным путём.