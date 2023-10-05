В Индии в результате наводнения погибли по меньшей мере 10 человек, 82 числятся пропавшими без вести

Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что большие дожди повлекли за собой разлив ледникового озера Лонак, после которых произошли катастрофические наводнения в регионе.

По данным Индийского метеорологического департамента (IMD), осадки в регионе в 5 раз превысили норму для этого времени года.

"В настоящее время из разных мест изъяли 10 тел. Еще по меньшей мере 82 числятся пропавшими без вести, 22 человека получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии", - сказал главный секретарь штата В. Б. Патхак.

Дожди помешали поискам индийских военных, считающихся пропавшими без вести, поскольку столица Гангток была отрезана дорогой.

Метеорологический департамент Индии предупредил о сдвигах и сбоях в авиарейсах, поскольку прогнозируется, что сильный дождь будет продолжаться в течение следующих двух дней в некоторых частях Сиккима.