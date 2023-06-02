В Индии столкнулись два поезда: более 50 человек погибли, 300 ранены
В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов и столкнулся с товарным. В результате погибли более 50 человек, еще 300 получили ранения. Некоторые пассажиры остаются под вагонами
Об этом сообщает The Telegraph.
В пятницу, 2 июня, на востоке Индии в штате Одиша у станции Баханага произошла железнодорожная катастрофа.
Отмечается, что пассажирский поезд, следовавший из города Калькутта в Ченнай, сошел с рельсов, упал на встречный путь и столкнулся с товарным поездом. На месте происшествий идет поисково-спасательная операция.
Известно, что в результате катастрофы погибли более 50 человек, еще 300 получили ранения. А многие другие пассажиры все еще находятся в "ловушке" под вагонами.
- Напомним, что в результате аварии поезда в индийском штате Западная Бенгалия 14 января 2022 года по меньшей мере девять человек погибли и более 45 граждан получили травмы.
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