В Индии столкнулись два поезда: более 50 человек погибли, 300 ранены

Об этом сообщает The Telegraph.

В пятницу, 2 июня, на востоке Индии в штате Одиша у станции Баханага произошла железнодорожная катастрофа.

Отмечается, что пассажирский поезд, следовавший из города Калькутта в Ченнай, сошел с рельсов, упал на встречный путь и столкнулся с товарным поездом. На месте происшествий идет поисково-спасательная операция.

Известно, что в результате катастрофы погибли более 50 человек, еще 300 получили ранения. А многие другие пассажиры все еще находятся в "ловушке" под вагонами.