В Индии столкнулись 2 поезда: 8 погибших, 32 пострадавших
В районе Визианагарам штата Андхра-Прадеш в Индии в воскресенье, 29 октября, столкнулись два поезда. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, 32 получили ранения
Об этом пишет India Today.
Отмечается, что около 7 вечера столкнулись два пассажирских поезда. В результате задние вагоны одного из них сошли с рельсов.
По предварительной информации, причиной столкновения является вероятная человеческая ошибка из-за превышения сигнала.
"Власть оказывает всю возможную помощь пострадавшим. Премьер-министр выражает соболезнования семьям погибших и молится за то, чтобы пострадавшие как можно быстрее поправились", - написал офис премьер-министра Нарендры Моди.
- В Индии в конференц-центре Свидетелей Иеговы произошло три взрыва. Человек, который взял на себя ответственность за инцидент, утверждает, что заложил бомбу, поскольку не согласен с учением Свидетелей Иеговы.
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