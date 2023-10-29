В Индии столкнулись 2 поезда: 8 погибших, 32 пострадавших

Об этом пишет India Today.

Отмечается, что около 7 вечера столкнулись два пассажирских поезда. В результате задние вагоны одного из них сошли с рельсов.

По предварительной информации, причиной столкновения является вероятная человеческая ошибка из-за превышения сигнала.

"Власть оказывает всю возможную помощь пострадавшим. Премьер-министр выражает соболезнования семьям погибших и молится за то, чтобы пострадавшие как можно быстрее поправились", - написал офис премьер-министра Нарендры Моди.