В Индии создадут новый препарат для лечения коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что лекарство планируют выпустить к концу месяца под торговой маркой Tocira. Производить препарат будут на заводе в Хайдарабаде.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких", - пишут в компании.