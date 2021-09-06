В Индии создадут новый препарат для лечения коронавируса
Индийская компания Hetero получила разрешение от органов здравоохранения на экстренное создание генерической версии препарата Roche Holding AG'S (ROG.S)
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что лекарство планируют выпустить к концу месяца под торговой маркой Tocira. Производить препарат будут на заводе в Хайдарабаде.
"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких", - пишут в компании.
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