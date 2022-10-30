В Индии рухнул мост: по меньшей мере 32 погибших, несколько раненых
По меньшей мере, 32 человека погибли и несколько получили ранения после обрушения канатного моста через реку Маччху в районе Морби в Гуджарате в воскресенье вечером, 30 октября
Об этом сообщило издание India Today .
По предварительным данным, вантовый мост был восстановлен пять дней назад после ремонта. Министр внутренних дел Гуджарат Харш Сангхави заявил, что более 70 человек спасены и доставлены в больницу. Также сообщается, что большинство людей, которых удалось спасти, вне опасности.
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