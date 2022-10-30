Об этом сообщило издание India Today .

По предварительным данным, вантовый мост был восстановлен пять дней назад после ремонта. Министр внутренних дел Гуджарат Харш Сангхави заявил, что более 70 человек спасены и доставлены в больницу. Также сообщается, что большинство людей, которых удалось спасти, вне опасности.

29 октября во время празднования Хэллоуина в Сеуле пострадали не менее 146 человек.

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