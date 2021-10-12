В Индии разрешили вакцинировать от коронавируса детей от двух лет
Индия позволила компании Bharat Biotech экстренное использования ее вакцины от коронавируса Covaxin для детей от 2 лет
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Индии отметило, что страна уже полностью вакцинировали около 29% из примерно 944 миллионов взрослого населения, включая введение более чем 110 млн доз медсредства компании Bharat Biotech.
Компания начала испытания вакцины Covaxin среди детей в июне после разрушительного второй волны пандемии, которая поставила систему здравоохранения Индии "на колени".
Но компания Bharat Biotech пока публично не обнародует данные об эффективности и безопасности собственного медсредства для детей.
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