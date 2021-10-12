В Индии разрешили вакцинировать от коронавируса детей от двух лет

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Индии отметило, что страна уже полностью вакцинировали около 29% из примерно 944 миллионов взрослого населения, включая введение более чем 110 млн доз медсредства компании Bharat Biotech.

Компания начала испытания вакцины Covaxin среди детей в июне после разрушительного второй волны пандемии, которая поставила систему здравоохранения Индии "на колени".

"Данные по возрастной группой от 2 до 18 лет были тщательно пересмотрены Центральной организацией по контролю за стандартами медсредств и экспертным комитетом субъектов, и (они) предоставили свои положительные рекомендации", - сообщили в компании. Но компания Bharat Biotech пока публично не обнародует данные об эффективности и безопасности собственного медсредства для детей.

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