В Индии произошел взрыв на нелегальной фабрике петард: погибли 7 человек
Вечером воскресенья, 27 августа, в индийском штате Западная Бенгалия произошел взрыв на фабрике по производству петард, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, несколько получили ранения
Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на пресс-службу местного ведомства пожарной охраны.
Отмечается, что взрыв произошел в двухэтажном доме в районе Нилгундж в Дуттапукаре. Местные жители утверждают, что незаконная фабрика пиротехники находилась прямо в жилом доме. Владелица получила тяжелые ранения.
Сообщается, что это не первый подобный инцидент в Западной Бенгалии, поэтому правительство штата обвиняют в том, что оно не приняло достаточных мер по пресечению незаконного производства петард.
Полиция сообщила о смерти по меньшей мере семи человек в результате мощного взрыва. Еще несколько горожан получили ранения.
Взрыв частично разрушил три здания и сильно повредил еще три неподалеку.
- Также накануне в южном индийском городе Мадурай в штате Тамилнад в вагоне поезда взорвался газовый баллон, используемый пассажирами для приготовления напитков. В результате пожара погибли 9 человек.
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