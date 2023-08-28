В Индии произошел взрыв на нелегальной фабрике петард: погибли 7 человек

Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на пресс-службу местного ведомства пожарной охраны.

Отмечается, что взрыв произошел в двухэтажном доме в районе Нилгундж в Дуттапукаре. Местные жители утверждают, что незаконная фабрика пиротехники находилась прямо в жилом доме. Владелица получила тяжелые ранения.

Сообщается, что это не первый подобный инцидент в Западной Бенгалии, поэтому правительство штата обвиняют в том, что оно не приняло достаточных мер по пресечению незаконного производства петард.

Полиция сообщила о смерти по меньшей мере семи человек в результате мощного взрыва. Еще несколько горожан получили ранения.

Взрыв частично разрушил три здания и сильно повредил еще три неподалеку.