Об этом сообщает BBC.

В последние две недели в нескольких штатах Индии прошли сильные дожди, что спровоцировало наводнения и оползни. Метеорологический департамент Индии сообщил, что в течение следующих нескольких дней осадки продлятся в некоторых частях штата Махараштра, включая район Райгад.

Отмечается, что масштабный оползень в селе Иршалвади произошел в ночь на среду, 19 июля, разрушив несколько домов. По данным правительства, по состоянию на сегодняшний день пропавшими без вести считаются около 105 человек.

К спасательным операциям привлечены спасатели, полиция и медики, а также местные жители и туристы. Власти штата рассказали, что село расположено на вершине холма, поэтому это усложняет спасательно-поисковые работы. Гора, ставшая скользкой из-за дождей, затрудняет доступ тяжелых машин, таких как JCB, и чиновники говорят, что значительную часть грязи пришлось очищать вручную.

По словам официальных лиц, у подножия холма были созданы лагеря помощи. В настоящее время удалось спасти около 98 человек.

Глава штата Экнат Шинде пообещал выплатить семьям погибших по 500 000 рупий (6000$).