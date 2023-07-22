В Индии произошел масштабный оползень: 22 человека погибли, более 100 остаются под завалами
В индийской деревне Иршалвади в западном штате Махараштра произошел оползень, в результате чего погибли по меньшей мере 22 жителя, еще более сотни человек до сих пор остаются под завалами
Об этом сообщает BBC.
В последние две недели в нескольких штатах Индии прошли сильные дожди, что спровоцировало наводнения и оползни. Метеорологический департамент Индии сообщил, что в течение следующих нескольких дней осадки продлятся в некоторых частях штата Махараштра, включая район Райгад.
Отмечается, что масштабный оползень в селе Иршалвади произошел в ночь на среду, 19 июля, разрушив несколько домов. По данным правительства, по состоянию на сегодняшний день пропавшими без вести считаются около 105 человек.
К спасательным операциям привлечены спасатели, полиция и медики, а также местные жители и туристы. Власти штата рассказали, что село расположено на вершине холма, поэтому это усложняет спасательно-поисковые работы. Гора, ставшая скользкой из-за дождей, затрудняет доступ тяжелых машин, таких как JCB, и чиновники говорят, что значительную часть грязи пришлось очищать вручную.
По словам официальных лиц, у подножия холма были созданы лагеря помощи. В настоящее время удалось спасти около 98 человек.
Глава штата Экнат Шинде пообещал выплатить семьям погибших по 500 000 рупий (6000$).
- 15 июля сообщалось , что в Южной Корее из-за паводков и оползней погиб 21 человек, 10 пропали без вести. Более шести тысяч человек эвакуировали.
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