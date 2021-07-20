В Индии премьер-министра Моди обвинили в "измене" на фоне скандала со слежкой через израильскую программу Pegasus

Об этом пишет Aljazeera .



Из 50 тыс. мобильных телефонов, за которыми следили за Pegasus, тысяча пришлась на Индию.



В частности, 2 министра правительства Нарендры Моди также были под слежкой.



The Guardian также пишет, что слежка велась и за главным политическим оппонентом премьер-министра Индии Нарендры Моди - оппозиционным деятелем Рахулем Ганди. Его номер как минимум дважды был избран для потенциальной цели для наблюдения - это делает его одним из десятков индийских политиков, журналистов, активистов и правительственных критиков, за кем вели слежку с помощью Pegasus.



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"Разве шпионаж за силами безопасности Индии, судебными органами, министрами правительства, оппозиционными лидерами, включая Рахула Ганди, журналистами, а также другая деятельность через шпионское программное обеспечение иностранной организации, не является изменой и демонтажом национальной безопасности?» - отметил спикер индийского Конгресса Рендип Сурджевала.

Программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, которое использовалось спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, также применялось для слежения за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру